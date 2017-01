Mauritius Institute of Directors : Welcome Juan Carlos Fernandez Zara

Le Mauritius Institute of Directors a souhaité la bienvenue à son nouveau CEO, Juan Carlos Fernandez Zara, lors d’un événement regroupant ses membres et partenaires, le 31 mai, au Tamarina Golf Club. De nationalité suisse, cet expert en bonne gouvernance d’entreprise a plus de 10 ans d’expérience internationale dans ce domaine, ayant travaillé en Asie, en Europe et en Amérique. La soirée a été organisée avec la collaboration de Scott Co. Ltd.