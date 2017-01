Constance Hotels and Resorts : la passion récompensée

Reconnaître et récompenser les membres des équipes pour leur passion et le leadership dans leur travail. C’est de cette philosophie que sont nés les Passion Awards, organisés depuis 2015 par Constance Hotels and Resorts. L’édition 2016 a mis en lumière le Mauricien Jorald Julie, Assistant Corporate Sommelier. La cérémonie de remise des prix s’est tenue en simultané à Maurice, aux Seychelles, aux Maldives et à Madagascar le mardi 27 décembre.